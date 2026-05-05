Caen 2 Hombres de "Los Julios" en el Edomex por Multihomicidio de Familia en Azcapotzalco, CDMX

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Alexis Ricardo “N”, “Lobito”, Luis Enrique “N” y Valentin “N”, presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Julios”, relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos, entre otros ilícitos.

"Lobito" es identificado como generador de violencia en los municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla. En tanto, también fue detenido Enrique “N” (padre de Luis Enrique “N”), relacionado con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado “ACME”.

También participaron en multihomicidio de familia en CDMX

Además, la Fiscalía del Edomex indicó que obtuvo información que establece la probable participación de Alexis Ricardo “N” y Luis Enrique “N”, en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Azcapotzalco de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 28 de abril.

El multihomicidio de la familia ocurrió al interior de una vivienda ubicada en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México: tres mujeres y un hombre.

VIDEO: Detienen a 4 Presuntos Responsables del Asesinato de Una Familia en Azcapotzalco

De acuerdo con la fiscalía del Edomex, así participaron en el multihomicidio:

Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear que, este último junto con los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, acudieran al domicilio de las víctimas para robarles pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad ubicada en el municipio de Atizapán, que le entregarían a “Lobito” para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

Una vez hecho el robo y homicidio en CDMX, Luis Enrique “N” habría clavado en el cuerpo de una de las víctimas, un arma punzocortante con un mensaje supuestamente firmado por “La Unión” "con lo que pretendían desviar las investigaciones".

El 1 de mayo, elementos de la Fiscalía estatal realizaron un cateo en un hotel ubicado en Atizapán, que habrían utilizado José María “N” y Emiliano “N” para refugiarse. Ahí se les aseguraron diversas pertenencias de la familia asesinada en CDMX.

¿Quiénes son "Los Julios"?

Luis Enrique “N” y Enrique “N”, extorsionan a comerciantes de la zona. Por estas detenciones, en días pasados se registraron protestas en el Periférico Norte con las cuales los manifestantes pretendían la liberación de los investigados.

La Fiscalía del Edomex colocó sellos en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Romana, municipio de Tlalnepantla, misma que en su fachada cuenta con una lona que la identifica con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado “ACME”.

En tanto, Alexis Ricardo “N” “Lobito” y Valentín “N”, identificado como escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal, se dedican al secuestro.

Amenazaban a comerciantes con el pago de cuota y decían: “con los Julios no se juega”.

Cabe señalar que la Fiscalía del Estado de México cuenta con diversas investigaciones en las que Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, es señalado por su probable participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en agravio de comerciantes ambulantes y formales; transportistas y constructores, así como por el acaparamiento de mercancías, principalmente de bebidas alcohólicas.

Alexis Ricardo “N”, “Lobito”, Valentín “N”, Luis Enrique “N” y Enrique “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla..

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