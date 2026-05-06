La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que los casos de hantavirus detectados a bordo del crucero HV Hondius son de la versión Andes. Te explicamos por qué esta versión del virus se considera la más peligrosa.

Se han confirmado 5 de los 8 casos de hantavirus detectados a bordo del crucero HV Hondius.

detectados a bordo del crucero HV Hondius. El crucero de lujo ha zarpado de Cabo Verde con dirección a las Islas Canarias.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, descartó que el hantavirus sea un riesgo semejante al de la covid.

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Confirman casos de hantavirus Andes en crucero de lujo

Aaron Motsoaledi, ministro de Salud de Sudáfrica, confirmó que detectó dos casos del hantavirus Andes a bordo del crucero HV Hondius. También la OMS ha identificado esta versión del virus.

Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, declaró este miércoles a la agencia AFP que no cree que el brote de hantavirus sea semejante al del comienzo de la pandemia de covid-19:

“El riesgo para el resto del mundo es bajo”.

Desde el pasado sábado 2 de mayo, el crucero MV Hondius está en alerta por un brote de hantavirus a bordo que hasta el momento ha cobrado la vida de tres personas: una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán. En total se han detectado 8 posibles casos y se han confirmado 5.

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El gobierno de Suiza ha confirmado que está atendiendo en Ginebra a un hombre contagiado con el virus, quien descendió del barco en Sudáfrica. Por su parte, Países Bajos ha transportado a tres pacientes hacia Ámsterdam a bordo de dos ambulancias aéreas que acudieron hasta Cabo Verde. Uno de estos pacientes se encuentra grave.

Autoridades sanitarias de Argentina han confirmado que la pareja neerlandesa fallecida recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero. La pareja llegó a Argentina el 27 de noviembre. Posteriormente viajó a Chile y Uruguay antes de volver el 27 de marzo para embarcarse en el MV Hondius el 1 de abril, desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.

La pareja se habría dedicado a observar aves durante su visita. En un comunicado el Ministerio de Salud explicó:

“Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas”.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

Como explicado en este artículo, el hantavirus se propaga a través de las heces de roedores. Las ratas y los ratones son un gran repositorio natural, aunque no exclusivo, de este virus que se descubrió originalmente en Asia, aunque está presente en todos los continentes.

El hantavirus tiene síntomas iniciales semejantes a los de la influenza, no obstante la infección puede ser mucho más grave. Este virus puede derivar en una severa enfermedad respiratoria, que puede requerir oxigenación e intubación.

Además, el hantavirus suele provocar una fiebre hemorrágica que se acompaña de daño renal. Estos pacientes suelen requerir diálisis.

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No hay aún una cura para este virus. A los pacientes se les da terapia intensiva para que se sobrepongan a la infección.

Tampoco existe una vacuna contra el hantavirus, aunque la Universidad de Concepción en Chile trabaja en un fármaco prometedor. Existe, eso sí, una vacuna que previene la fiebre hemorrágica y el daño renal, pero no el contagio del virus. Este medicamento se aplica principalmente en Asia.

¿Por qué es peligroso el hantavirus Andes?

Existen varios tipos de hantavirus cuyos nombres derivan de los sitios donde fueron descubiertos. En Asia, los dos más comunes son los tipos Hantaan y Seoul. La OMS ha confirmado la presencia de otra variante en este brote: el hantavirus Andes.

Esta versión del hantavirus se origina en Sudamérica y tiene una importante actividad en Chile y Argentina. Este virus llama la atención de los investigadores porque es el que reporta un mayor número de contagios entre humanos.

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Hasta ahora, como explicamos en este artículo, la gran mayoría de infecciones por hantavirus son zoonóticas, es decir que saltaron de un animal hacia el humano.

No obstante, el hantavirus Andes tiene una mayor posibilidad de saltar entre personas. Debido a esto, y a que causa una severa versión de la enfermedad respiratoria, la versión Andes es vigilada de cerca por científicos.

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Con información de EFE, Reuters y AFP