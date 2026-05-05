España confirmó este martes 5 de mayo de 2026 que recibirá al crucero MV Hondius, afectado por un brote de Hantavirus, luego de una solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Análisis a pasajeros por enfermedad infecciosa grave. Foto: AP

España acogerá la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario. pic.twitter.com/V2Joo7CXgp — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

Se informó de manera breve que el gobierno ibérico dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según el Ministerio de Sanidad.

¿Dónde atracará el crucero con hantavirus?

El crucero con hantavirus atracará en las Islas Canarias, así lo expresó el Ministerio de Sanidad de España al precisar que lo hace “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”.

La petición de la OMS, en coordinación con la Unión Europea, se basa en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

¿Dónde se encuentra crucero MV Hondius con hantavirus?

La embarcación MV Hondius se encuentra en el archipiélago africano de Cabo Verde tras detectar un brote de infección por hantavirus.

Esto se sabe del raro y mortal brote de hantavirus en un crucero

El brote mortal del raro hantavirus se desarrolló durante semanas en un crucero que zarpó de Argentina rumbo a la Antártida y luego cruzó el Océano Atlántico, haciendo escala en islas remotas o cerca de ellas, mientras pasajeros y tripulantes enfermaban, según información de la compañía de cruceros, la Organización Mundial de la Salud y datos de seguimiento del barco.

Anciano holandés enfermó y murió

Estos datos muestran que transcurrió casi un mes entre el momento en que un anciano holandés enfermó y falleció en el Atlántico Sur y las pruebas de laboratorio en Sudáfrica, a más de 3500 kilómetros de distancia, confirmaron la infección por hantavirus.

Pasajeros contagiados con hantavirus

Tres pasajeros han muerto, uno se encuentra en cuidados intensivos en un hospital sudafricano y otras tres personas que aún estaban a bordo del crucero presentaron síntomas y esperaban ser evacuadas.

¿Cuántos pasajeros se encontraban en el barco?

Casi 150 pasajeros y tripulantes de 23 países se encontraban en el barco, que permanece a la espera frente a la costa de África Occidental.

¿Hantavirus es una enfermedad de roedores que se transmite en humanos?

El hantavirus se transmite por roedores. Las personas pueden contraerlo por contacto con la saliva, la orina o las heces de roedores infectados. Normalmente no se transmite de persona a persona, pero algunas autoridades sanitarias afirman que dicha transmisión podría ser posible.

Cronología del crucero con hantavirus

1 de abril : El MV Hondius zarpa de Ushuaia, Argentina .

: El MV Hondius . 6 de abril : El primer pasajero, un hombre de 70 años, enferma

: El 11 de abril : Un pasajero fallece a bordo del barco.

: Un pasajero fallece a bordo del barco. 24 de abril : El cuerpo es recuperado del barco en Santa Elena; la esposa del pasajero, de 69 años, viaja a Sudáfrica, donde fallece el 26 de abril; las pruebas realizadas el 4 de mayo dan positivo por hantavirus .

: El cuerpo es recuperado del barco en Santa Elena; la esposa del pasajero, de 69 años, viaja a Sudáfrica, donde por . 27 de abril : El segundo pasajero enfermo es evacuado a Sudáfrica ; las pruebas realizadas el 2 de mayo dan positivo por hantavirus.

: El ; las pruebas realizadas el 2 de mayo dan positivo por hantavirus. 2 de mayo : Una mujer alemana que presentó síntomas el 28 de abril fallece a bordo del barco .

: Una el . 3 de mayo: El barco llega a Cabo Verde. La OMS afirma estar respondiendo a un presunto brote de hantavirus a bordo del barco, que ahora tiene a otras tres personas enfermas.

Si bien solo se han confirmado dos casos de hantavirus relacionados con el barco mediante pruebas, la OMS sospecha que los demás también son hantavirus y lo está tratando como un brote y continúa investigando el origen.

Historias recomendadas:

Con información de: N+

HVI