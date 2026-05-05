OMS Sospecha que Contagio de Hantavirus Inició en Argentina y Busca Más Casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este martes 5 de mayo que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus comenzó en Argentina, fuera del crucero en el que se declaró el brote infeccioso que ha causado tres muertes, mientras que 147 personas permanecen en la embarcación frente a la costa de Cabo Verde.

Asimismo, la OMS dijo que el barco podría partir a Islas Canarias, donde España analiza recibirlo. Sin embargo, autoridades sanitarias del país ibérico indicaron poco después que no tomarán "ninguna decisión" hasta tener más información del caso.

En tanto, apuntó que trata de localizar a los pasajeros del vuelo que partió de la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, y del que fue evacuada una turista neerlandesa contagiada con el virus y quien falleció en un hospital sudafricano.

"Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco", dijo ante la prensa Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias del organismo con sede en Ginebra.

"Creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho", añadió.

"Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos —los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa— es que ellos se embarcaron en Argentina y que éstos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí", señaló.

El crucero donde ocurrió el brote ofrecía un viaje de expedición y varios de los participantes se dedicaban a la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre.

Por tanto, la hipótesis que privilegia la OMS es que la infección se produjo en tierra y que los infectados se unieron luego al resto de pasajeros.

Van Kerkhove también recordó que la tripulación hizo escala en diferentes islas a lo largo de la costa de África, en algunas de las cuales hay muchos roedores.

Por ello, comentó que "también podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos".

¿Crucero irá a Islas Canarias?

Maria Van Kerkhove dijo que España recibirá en el archipiélago de Canarias al crucero actualmente anclado en la costa africana con un posible foco de la enfermedad. Pero eso no estaba muy claro la madrugada de este martes.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo", afirmó.

Luego de esas declaraciones, el país europeo contradijo a la OMS y dijo que la recepción del crucero será hasta que se analicen "los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde".

"En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente", escribió el Ministerio de Sanidad español en su ceunta oficial de X.

"Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", agregó.

Indagan casos

La búsqueda de personas con riesgo de ser infectadas fue luego de que una mujer de Países Bajos muriera por hantavirus en Sudáfrica.

Esta neerlandesa de 69 años, cuyo esposo de 70 años murió a bordo de un crucero, había sido desembarcada en Santa Elena el 24 de abril con síntomas gastrointestinales y luego embarcó al día siguiente en un vuelo con destino a Johannesburgo, indicó la OMS.

Ella murió el 26 de abril y su infección por hantavirus se confirmó ayer lunes 4 de mayo.

"Se han iniciado búsquedas para localizar a los pasajeros de ese vuelo", añadió la OMS en un comunicado.

La organización también precisó que, si bien inició el rastreo de contactos de las personas que fallecieron o son sospechosas de haber contraído el hantavirus de acuerdo a los síntomas que presentan, un contagio entre humanos solo puede darse en casos en los que ha habido una gran cercanía física.

Además, se está trabajando con las autoridades sanitarias de distintos países para ubicar a las personas que desembarcaron en distintas paradas.

El personal médico que subió al barco para evacuar a la pareja neerlandesa que falleció luego en un hospital de Sudáfrica, así como a un paciente que se encuentra en estado grave, llevó consigo equipo de protección que está siendo utilizado por las personas que atienden a los dos pasajeros sintomáticos que permanecen en el crucero.

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ASJ