Hallan 5 Muertos en Pátzcuaro Tras Ataque de Criminales a Policías de Michoacán

Al menos cinco cuerpos sin vida fueron localizados en Pátzcuaro, Michoacán, luego de un fuerte enfrentamiento armado entre presuntos criminales y policías estatales, durante la noche de este lunes 4 de mayo.

La Fiscalía de la entidad (FGE) inició una carpta de investigación e indicó que la agresión al personal de la Guardia Civil Estatal no dejó víctimas de ningún bando. Sin embargo, tras la refriega, los agentes inspeccionaron la zona y encontraron a los fallecidos.

Los elementos se movilizaron a la zona rural del cerro de San Miguel Charahuén, debido al reporte de una balacera entre células criminales. Pero fueron agredidos en su trayecto, sin que resultaran heridos.

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Por ello presumen que los cinco muertos resultaron de un ataque previo. Informes locales señalaron que estos cadáveres estaban en la batea de una camioneta quemada y los restos quedaron calcinados.

"Se reportó la presencia de personas armadas y una posterior agresión contra elementos de seguridad", apuntó la FGE.

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¿Cómo fue el hallazgo?

Según el parte oficial, sí fueron localizados tres vehículos, uno de ellos incendidado, presuntamente, una camioneta tipo pick up Mitsubishi L200 con placas NWS6568 del Estado de México.

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"Se reportó la localización de cinco personas sin vida, lo cual fue corroborado por el personal de esta institución, quienes, de acuerdo con los indicios recabados en el lugar, habrían perdido la vida en un enfrentamiento previo entre civiles armados, antes de la agresión a los elementos policiales", se apuntó.

De acuerdo con fuentes estatales, en la zona operan facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Caballeros Templarios.

La FGE afirmó que en el área se mantiene un operativo interinstitucional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de ubicar y detener a quienes resulten responsables.

"La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar estos hechos con estricto apego a derecho y garantizar que no haya impunidad", añadió.

Previamente, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que su personal fue atacado, pero no hubo heridos. Además, confirmó que los muertos estaban dentro de uno de los vehículos asegurados.

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ASJ