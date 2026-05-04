Vinculan a Proceso a Audias "N", "El Jardinero", Líder Regional del CJNG

Una jueza de control de Almoloya vinculó este lunes 4 de mayo de 2026 a proceso penal a Audias "N", alias “El Jardinero”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se presentaron datos de prueba para obtener vinculación a proceso en contra de Audias “N”, por su posible participación en los delitos de:

Portación de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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Lo anterior, una vez que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) le formulara imputación y además obtuviera además dos meses para la investigación complementaria.

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Ratifican prisión preventiva

Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.

"El Jardinero" fue detenido en Nayarit como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Marina (Marina), a través de sus fuerzas especiales.

Las autoridades acusan al capo de ser un operador criminal clave del CJNG, con presencia en Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Jalisco, además de una estructura transnacional dedicada al tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Con información de: Marito Torres N+

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