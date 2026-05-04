La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la repatriación de una ciudadana mexicana que formaba parte de la Global Sumud Flotilla, la cual fue interceptada en alta mar por fuerzas israelíes el pasado jueves.

La connacional arribó este fin de semana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibida por la directora general de Protección Consular.

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El incidente en aguas internacionales

De acuerdo con reportes de activistas y autoridades, fuerzas israelíes interceptaron más de 20 embarcaciones cerca de la isla griega de Creta, a cientos de kilómetros de Gaza. La flotilla, que zarpó de Barcelona con la intención de romper el bloqueo naval de la Franja, fue asaltada durante la noche.

Los organizadores denunciaron que los militares israelíes destrozaron los motores, destruyeron sistemas de navegación e interfirieron las comunicaciones, dejando a cientos de civiles a la deriva antes de una tormenta.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel justificó la acción en aguas internacionales alegando que era necesaria una "actuación rápida" debido al elevado número de buques y acusó a Hamás de ser la fuerza impulsora detrás de la iniciativa.

Detalles de la repatriación

La asistencia a la ciudadana mexicana fue coordinada por las representaciones diplomáticas en la región:

Alejandro García Moreno, Embajador de México en Grecia, brindó asistencia inicial en territorio griego.

Alberto Fierro Garza, Cónsul de México en Estambul, coordinó el traslado final hacia nuestro país.

La SRE agradeció el apoyo de las autoridades de Grecia y Turquía para concretar el retorno de la activista, quien ya se encuentra reunida con sus familiares. Asimismo, se informó que otros siete connacionales que no fueron interceptados se reportan en buen estado y bajo contacto permanente con las representaciones consulares.

Postura oficial de México

El Gobierno de México, a través de canales diplomáticos, transmitió a Israel su "más enérgica objeción" ante lo que calificó como una flagrante violación al derecho internacional y al principio de libertad de navegación.

"México reitera su profunda y enérgica objeción a la intercepción de las flotillas, acto que constituye una violación de los principios fundamentales del derecho internacional (...) y que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia", sentenció la SRE en su comunicado.

¿Qué es la Global Sumud Flotilla?

La intercepción de la Global Sumud Flotilla, que buscaba visibilizar las condiciones de vida en Gaza, ha generado una ola de condenas internacionales:

Turquía calificó el acto como "piratería".

España convocó al encargado de negocios israelí para expresar su condena por la detención de sus ciudadanos.

Grecia solicitó la retirada de los barcos israelíes de la zona para facilitar el desembarco y repatriación de los activistas.

Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a su Armada por el éxito de la misión, miles de personas se han manifestado en ciudades como Roma y Atenas en solidaridad con los tripulantes detenidos.

Con información de: N+ y AP

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