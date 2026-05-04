Blake Lively y Justin Baldoni Llegan a Acuerdo y Terminan Disputa Legal por 'Romper el Círculo'

Los actores Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un acuerdo después de la larga disputa legal que siguió al rodaje de Romper el círculo, película basada en el best-seller de Colleen Hoover. En un comunicado conjunto, se anunció que la actriz llegó a un acuerdo con la productora de Justin Baldoni.

La filmación de It Ends With Us comenzó como una colaboración entre ambas estrellas, pero derivó en acusaciones cruzadas de difamación y señalamientos por conducta sexual inapropiada.

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En diciembre del 2024, Blake Lively presentó una demanda donde exigía una indemnización por presuntos actos de acoso, difamación, invasión de la privacidad, así como violaciones de las leyes federales y estatales de derechos civiles. En la demanda se mencionaba que había un ambiente cargado de tensión sexual durante la filmación de Romper el círculo. Esta novela romántica aborda el abuso emocional y la violencia física al interior de una pareja.

Por su parte, Justin Baldoni presentó una contrademanda donde acusó a Blake Lively y a su marido, el actor Ryan Reynolds, por difamación. El juez federal Lewis Liman desestimó el caso donde el actor afirmaba que Lively buscaba destruir su reputación.

El pasado 2 de abril, Lewis Liman también desestimó las denuncias de acoso sexual presentadas por Blake Lively. No obstante, dio luz verde para que la demanda por represalias fuese llevada ante un jurado.

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Lively y Baldoni llegan a acuerdo tras un año de litigio

El acuerdo anunciado este 4 de mayo ha detenido el juicio civil que iniciaría este mes y que habría abordado las acusaciones de conducta sexual inapropiada de Lively contra Baldoni. El comunicado conjunto menciona:

“Reconocemos que el proceso presentó dificultades y reconocemos que las inquietudes planteadas por la señora Lively merecían ser escuchadas”.

Por último, el comunicado indica que este acuerdo pone fin a un año de litigio:

“Esperamos sinceramente que esto ponga fin a la situación y permita a todos los involucrados seguir adelante de manera constructiva y pacífica, incluyendo un entorno respetuoso en línea”.

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Con información de Reuters