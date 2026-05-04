Pumas vs América: Borja es Baja y Cáceres Está en Duda para Vuelta de Cuartos en Liga MX  2026

Durante el partido América vs Pumas del fin de semana, dos jugadores azulcremas salieron lesionados: Cristian Borja y Sebastián Cáceres. Por ello es que este lunes la directiva de las Águilas dio a conocer el parte médico. Esto es lo que sabemos.

Como se recordará, el duelo de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 acabó empatado 3-3 pero más allá del marcador, fue intenso y se jugó como si fuera una final. Y aunque los americanistas se recuperaron de una desventaja de dos goles, el empate salió caro: perdieron a dos elementos importantes de su defensa.

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Al minuto 45 del partido América vs Pumas, el lateral Cristian Borja chocó con un compañero y un rival, por lo que se quedó tendido en el césped. Luego entró el cuerpo médico del club azulcrema y tras revisarlo pidió el cambio. En la repetición de la jugada se observa que un atlista cae sobre su rodilla, que hace palanca, por lo que Borja grita de dolor y ya no se levanta.

Y en la segunda parte, al minuto 62, el defensa central Sebastián Cáceres sufrió un choque de cabezas con un atacante de Pumas, cuando ambos saltan para disputar un balón elevado.

El defensor azulcrema no se levantó, así que las asistencias entraron para revisar su condición. Luego de evaluarlo por una probable conmoción, decidieron que no podía seguir ya que se le notaba afectado. Por ello es que tuvo que dejar la cancha.

Debido a que ambos futbolistas no pudieron continuar en el juego, se encendieron las alarmas entre el cuerpo técnico y la afición americanista. Todos estaban pendientes del parte médico, para saber si estarán listos para el duelo de vuelta.

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Alineaciones Pumas vs América: Cristian Borja es Baja; Sebastián Cáceres, en Duda para Vuelta de Cuartos en Liga MX 2026

Este lunes 4 de mayo, el club América dio a conocer el estado de salud de Cristian Borja y Sebastián Cáceres. Fue a través de dos comunicados que se dio a conocer su situación, luego de resultar lesionados.

En el caso del lateral colombiano, se dio a conocer que Borja sufrió “una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha”. Por lo que “el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”. Traducido: la gravedad determinará el tiempo que estará fuera.

Pero la lesión del ligamento es algo serio, que puede requerir de 1 a 3 semanas de recuperación si no es grave. Más serio, de 3 a 6 semanas. Y grave, de 6 a 12 semanas. Por lo tanto, no estará listo para la vuelta de cuartos de final. Incluso los analistas aseguran que está fuera de la Liguilla, en caso de que el América avance.

Por lo que respecta a Cáceres, el zaguero uruguayo sufrió “fractura en el arco cigomático y un trauma ocular”. Es decir, fractura en el pómulo que compromete el ojo.

El club América precisó que "Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución".

Debido al protocolo de conmoción, el reglamento establece que un jugador que fue retirado del terreno de juego sólo puede regresar a jugar al menos 7 días después de su lesión. De acuerdo con ello, Cáceres sí podría estar en el partido de vuelta de cuartos de final, que es el 10 de mayo próximo en Ciudad Universitaria.

Sin embargo, eso dependerá de la evolución del jugador. En caso de que esté listo, deberá portar una protección en el rostro, una máscara especial que fue diseñada para proteger zonas como la nariz, los pómulos o el arco cigomático.

Además de Borja y Cáceres, el club América está al pendiente de la evolución de Brian Rodríguez, quien sufre una sobrecarga muscular. Por ello es que no jugó en el duelo de ida, para no agravar su condición. Los médicos están a la espera de que evolucione satisfactoriamente.

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Con información de N+

RGC