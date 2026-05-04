Esta semana se definen los finalistas de la Champions League 2026. Los partidos de vuelta de semifinales son Arsenal vs Atlético de Madrid y Bayern Munich vs París Saint-Germain. Estos son los detalles sobre cómo llegan y cuándo juegan.

En la semifinal de ida, Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 y dejaron en el aire el boleto a la gran final. Fue un partido tenso, con emociones, pero con pocas ocasiones de gol; fue un duelo de estrategias entre dos entrenadores muy inteligentes: Diego Simeone y Mikel Arteta.

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El Atlético de Madrid no es el favorito, pero llegó con méritos para ser tomado muy en serio en sus pretensiones de levantar el trofeo de campeón. Tanto así que en cuartos de final eliminó a uno de los favoritos : el Barcelona.

Los Colchoneros ganaron 2-0 en casa de los blaugranas en la ida de cuartos de final. Luego, en la vuelta el Barcelona ganó 2-1, así que el Atleti avanzó con un global de 3-2 a las semifinales del certamen.

Mientras que el Arsenal sufrió un poco más ante el Sporting de Lisboa. En la ida de cuartos de final ganó 1-0 en Portugal. Y en la vuelta, en Inglaterra, igualaron 0-0, así que los Gunners lograron el pasaporte con el 1-0 global.

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Arsenal vs Atlético de Madrid: Fecha y Horario de la Vuelta de Semifinales en Champions League 2026

El partido Arsenal vs Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Champions League 2026, se jugará este martes 5 de mayo a las 13:00 horas en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

Por lo que respecta al duelo Bayern Munich vs París Saint-Germain, será el miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas en el Allianz Arena de Alemania.

Recordemos que en la ida ofrecieron un partidazo, de ida y vuelta, con emociones a granel. Luego de 90 minutos los parisinos ganaron 5-4, así que se prevé que la vuelta de semifinales sea igual de electrizante.

Sin duda que el partido Bayern Munich vs París Saint-Germain es una final adelantada, ya que ambas escuadras llegaron a estas instancias luego de eliminatorias muy complicadas.

El París SG, actual monarca del certamen, fue superior al Liverpool, al que derrotó en cuartos de final con un 4-0 en el marcador global. Y sin duda que los pupilos del entrenador español Luis Enrique han desplegado futbol de altura.

Mismo caso del Bayern, que no tuvo piedad del Real Madrid en cuartos: la eliminatoria fue trepidante y culminó con un 6-4 en el marcador global. Así que el conjunto germano levantó la mano como el más serio aspirante a quedarse con “La Orejona”, como se le conoce al trofeo del torneo.

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Con información de N+

RGC

