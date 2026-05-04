Detienen a Lorenzo N, El Chuky o el Curro, en una de las Zonas Más Exclusivas de Manzanillo, Colima.

Lorenzo “N”, "El Chuky", identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco en el municipio de Manzanillo, Colima, fue detenido hoy por agentes de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, la Unidad de Inteligencia Naval y Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, y agentes de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

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¿De qué se le acusa a "El Chuky"?

Se le acusa de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, así como de la distribución y venta de narcóticos en el estado.

En un comunicado, las autoridades informaron que su detención fue producto de labores de inteligencia, tanto de gabinete como de campo, que permitieron ubicarlo en tiempo real, por lo que se implementó un operativo terrestre y vigilancia aérea con drones.

"El operativo se desarrolló en una de las zonas más exclusivas del puerto, donde Lorenzo “N”, alias “El Chuky” y/o “Curro”, se camuflajeaba con el entorno, sin imaginar que ya era seguido de cerca por las autoridades".

Le decomisaron droga. Fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

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