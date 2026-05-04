Detienen a 4 Personas que Transportaban 1.2 Toneladas de Marihuana en Cajas de Huevo en CDMX

El Gabinete de Seguridad de México y el jefe de la Policía de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, dieron a conocer un nuevo golpe contra el narcotráfico al ser detenidos cuatro hombres que transportaban más de mil kilos de droga.

En la Ciudad de México, elementos de @SSPCMexico, @SSC_CDMX y @FGRMexico, con apoyo del canino Samuel, detuvieron a cuatro personas que transportaban más de 1.2 toneladas de marihuana ocultas en cajas de huevo.



Con esta acción se evitó que más de 430 mil dosis llegaran a las… pic.twitter.com/CUUQgpzN2Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 4, 2026

"Samuel" detectó la marihuana oculta en un tráiler

El binomio canino Samuel encontró la droga oculta. Foto: X @GabSeguridadMX

De acuerdo con las autoridades, fue con el apoyo del binomio canino "Samuel" del agrupamiento "Zorros" que se detectó la marihuana oculta en un tractocamión que circulaba sin placas ni engomado y que transportaba cajas de huevo en la capital del país.

Se precisó que con esta acción se produjo una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 15 millones de pesos.

Afectación económica a la delincuencia de más de 15 MDP

En la acción participaron elementos de la SSPC y de la SSC de la Ciudad de México, con apoyo de elementos de la Secretaría de Defensa, Marina, Guardia Nacional y FGR.

Se estima que golpe evite que dosis lleguen a la calle.

• Según las autoridades, con este aseguramiento se evitó que más de 430 mil dosis llegaran a las calles, con una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 15 millones de pesos.

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Con información de: N+

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