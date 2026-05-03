Marina Asegura Más de 2 Toneladas de Cocaína en Aguas del Golfo de Tehuantepec, Oaxaca

El Gobierno de México dio un golpe al narco, elementos de la Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, Oaxaca, así lo informó el Gabinete de Seguridad de México en un comunicado este domingo 2 de mayo de 2026.

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Elementos de @SEMAR_mx, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.



Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que… pic.twitter.com/xVY0v8uktT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 3, 2026

Además se informó que el “aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”.

Así fue el operativo marítimo antidrogas en aguas de Oaxaca

La operación marítima fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en la que se autoridades precisaron que fueron aseguradas más de dos toneladas de droga a 103 millas náuticas (190 mil 756 kilómetros) de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

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Con información de N+

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