FGR Asegura Armas y Drogas en Reynosa Luego de Cateo a Domicilio

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, obtuvo una orden de cateo para intervenir un inmueble en Reynosa por la probable comisión de delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la acción se derivó de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de personas armadas que presuntamente resguardaban narcóticos en una vivienda ubicada en la colonia Vicente Guerrero.

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El operativo fue encabezado por el Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el lugar.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

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