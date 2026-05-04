EUA Ataca Una Embarcación en el Caribe y Mata a Dos Presuntos "Narcoterroristas"

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spearl, del Comando Sur del Departamento de Guerra de los Estados Unidos (SOUTHCOM), atacó este lunes 4 de mayo de 2026 un embarcación en el Caribe presuntamente ligada al tráfico de drogas.

De acuerdo con el SOUTHCOM, personal de inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones relacionadas con el trasiego de drogas.

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En respuesta, bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, Francis L. Donovan, se llevó a cabo un golpe cinético letal contra la embarcación.

Ataque deja dos presuntos narcoterroristas muertos

Como resultado de este ataque, dos presuntos narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción, sin que ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultara herido.

En un video difundido a través de la cuenta de X del Comando Sur, se observa cómo la mira es fijada en el centro de la embarcación y posteriormente queda envuelta en llamas.

Así fue el ataque a la embarcación

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

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