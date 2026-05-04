Hallan Cavernas en Zona Habitacional de Naucalpan, Edomex; "Es Terrorífico", Dicen Vecinos

Vecinos de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, denunciaron la formación de cuevas debajo de las viviendas de la zona. Los habitantes calcularon que en algunas partes podrían alcanzarse dimensiones de al menos 11 metros de profundidad.

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Impactan y atemorizan cavernas

Román Cruz, vecino de una vivienda afectada por la formación de cuevas, relató a N+ que las casas se construyeron en una zona de minas.

“Encontramos unas cavernas porque en realidad supimos que toda esta zona es minada. Las cavernas son de tal inmensidad que caben camiones de volteo de seis metros cúbicos de material”.

Encuentran minas debajo de casas en Naucalpan. Foto: N+

De acuerdo con el testimonio, en dichas minas se sustraía arena y prueba de ellos serían las entradas y salidas a los costados de la colonia.

“Hay entradas y salidas a los lados de la colonia. Esta es una zona minada, pero es enorme. Es terrorífico, usted lo ve y la impresión es grande”.

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Con información de N+

HVI

