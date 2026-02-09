Detectan Escondite de Vehículos Robados en un Paraje de Calpulalpan en Tlaxcala
Las autoridades detectaron a un convoy de unidades ocultas en la zona ejidal denominada Amexac, en el municipio de Calpulalpan.
En operativo conjunto, fuerzas federales y estatales desmantelaron una bodega utilizada como escondite de vehículos robados en el paraje conocido como Las Cuevas o Las Minas, en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala.
La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y el grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes detectaron el convoy de unidades ocultas en la zona ejidal denominada Amaxac, sitio de difícil acceso y caminos de terracería.
Noticia relacionada: Recuperan Vehículo con Reporte de Robo en Zona Conurbada de Puebla; Hay una Mujer Detenida
Desmantelan bodega utilizada como almacén de vehículos robados en Las Cuevas de Calpulalpan en Tlaxcala
Las unidades contaban con reporte de robo vigente. En el lugar también se recuperaron tres tractocamiones, motocicletas desvalijadas, inhibidores de señal y herramientas tácticas, utilizadas para bloquear los rastreadores GPS.
El área quedó bajo resguardo de la Marina y la Policía Municipal, mientras que lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya realiza las investigaciones correspondientes.
Con información de Franco Arteaga
