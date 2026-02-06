Inicio Puebla Recuperan en San Pedro Cholula Tractocamión Presuntamente Robado en la Ciudad de Puebla

La Policía Municipal de San Pedro Cholula recuperó un tractocamión con reporte de robo en la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya.

La unidad ya fue entregada a su legítimo propietario. Foto: X @SSC_Cholula

Este viernes 6 de febrero de 2026 la Policía Municipal de San Pedro Cholula recuperó un tractocamión con reporte de robo en la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya.

De acuerdo con las autoridades, dicho tráiler presuntamente había sido robado horas antes en la ciudad de Puebla, por lo que tras completarse los trámites administrativos, la unidad fue entregada a su dueño.

Recuperan tractocamión con reporte de robo en San Pedro Cholula, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) lograron este viernes la recuperación de un tractocamión que había sido robado horas antes en la ciudad de Puebla, el cual fue localizado en la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya.

De manera paralela, se informó que la caja del tractocamión, la cual transportaba material de riesgo, fue recuperada en otra zona, como resultado de un operativo implementado por la Policía Estatal.

El tractocamión fue entregado a su legítimo propietario, una vez concluidos los trámites administrativos correspondientes.

Recuperan vehículo robado y detienen a mujer en Coronango, Puebla

El pasado 4 de febrero se dio a conocer la recuperación de un vehículo con reporte de robo vigente en la avenida México-Puebla del municipio poblano de Coronango.

Durante este operativo implementado en dicha demarcación del estado de Puebla fue detenida Alma Aidee “N”, mujer que se encontraba conduciendo el automóvil al momento de su localización.

Cabe mencionar que la femenina y el vehículo asegurado junto con diversos masculinos estarían relacionados en otros ilícitos, específicamente en los delitos de robo de vehículo y robo a comercio ambos cometidos con violencia.

Con información de N+

GMAZ

Inseguridad en Puebla
