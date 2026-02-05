Recuperan Vehículo con Reporte de Robo en Zona Conurbada de Puebla; Hay una Mujer Detenida

Este miércoles 4 de febrero de 2026 se dio a conocer la recuperación de un vehículo con reporte de robo vigente en la avenida México-Puebla del municipio poblano de Coronango.

Durante este operativo implementado en dicha demarcación del estado de Puebla fue detenida Alma Aidee “N”, mujer que se encontraba conduciendo el automóvil al momento de su localización.

Detienen a Alma Aidee “N” por conducir un vehículo con reporte de robo en Coronango, Puebla

Elementos de Tránsito Municipal de Coronango detuvieron a Alma Aidee “N”, de 28 años, por su probable responsabilidad en el delito de detentación de vehículo con medios de identificación alterados.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida México-Puebla, donde los oficiales detectaron un vehículo Volkswagen Gol color rojo, cuya conductora infringía el reglamento, al circular sin cinturón de seguridad y haciendo uso del teléfono celular, motivo por el cual se le solicitó detener la marcha.

Tras realizar la inspección bajo los protocolos correspondientes, se detectó que los medios de identificación del automóvil presentaban alteraciones físicas y al consultar la base de datos, la unidad arrojó reporte de robo vigente.

Por lo anterior, Alma Aidee “N” fue trasladada a la Comisaría de Seguridad Pública para su puesta a disposición ante la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica tras las investigaciones pertinentes.

Cabe mencionar que la femenina y el vehículo asegurado junto con diversos masculinos estarían relacionados en otros ilícitos, específicamente en los delitos de robo de vehículo y robo a comercio ambos cometidos con violencia.

Recuperan combi presuntamente robada en Amozoc, Puebla

El pasado 31 de enero se dio a conocer la localización y recuperación de un vehículo con reporte de robo vigente en calles de la colonia Agua Santa de San Salvador Chachapa, junta auxiliar del municipio poblano de Amozoc.

La unidad corresponde a un vehículo marca Volkswagen, tipo Combi, color azul con blanco. Tras realizar la inspección y verificación de los datos en las plataformas oficiales, se confirmó que contaba con reporte de robo con fecha del mismo día.

Con información de N+

GMAZ