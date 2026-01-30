Roban Vehículo en Cuautlancingo y Es Recuperado al Día Siguiente en Periférico de Puebla

Este jueves 29 de enero de 2025 se reportó sobre el Periférico Ecológico de Puebla la recuperación de un vehículo presuntamente robado una noche anterior en el municipio de Cuautlancingo.

Al momento del operativo fueron detenidos dos sujetos que iban a bordo de la unidad, identificados como Víctor “N” y Mario “N”, quienes estaban en posesión de un arma de fuego y posible droga.

Recuperan vehículo robado en Cuautlancingo sobre Periférico Ecológico de Puebla

La Policía Estatal Preventiva, recuperó este jueves un vehículo con reporte de robo y detuvo a los dos probables responsables, quienes podrían estar relacionados con otros delitos.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, y Mario “N”, ambos de 26 años de edad, quienes se encontraban en posesión de un vehículo Chevrolet Beat, de color negro, reportado como robado la madrugada del 29 de enero, en el municipio de Cuautlancingo.

Esta acción, que tuvo lugar sobre Periférico Ecológico, a la altura del bulevar Carmelitas, en la ciudad de Puebla, también permitió a las fuerzas estatales asegurar un arma de fuego y tabletas de uso controlado.

La unidad y los arrestados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Detienen a tres por robo a comercio y de vehículo en colonia San Rafael Oriente de Puebla

El pasado 27 de enero fueron detenidos tres sujetos, entre ellos un menor de edad, por presunto robo a comercio y de vehículo en la colonia San Rafael Oriente de la ciudad de Puebla.

Derivado de un despliegue territorial, la Policía Municipal logró ubicar la unidad que recién había sido reportada como robada, donde además los arrestados subieron un arma de fuego, cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Los uniformados dieron alcance a la camioneta en la que huían los probables responsables, quienes descendieron de la misma corriendo, por lo que después de una persecución lograron detener a Oscar “N”, de 28 años de edad; Abraham “N”, de 21 años de edad, y a un adolescente.

