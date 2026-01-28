Roban Tractocamión y Privan de la Libertad al Chofer en Calpulalpan, Tlaxcala

Este miércoles 28 de enero de 2026 se dio a conocer las vinculaciones a proceso de Deriam “N” y Víctor “N” por presuntamente robar un tractocamión y privar de la libertad a su conductor en el municipio tlaxcalteca de Calpulalpan.

En la audiencia de imputación el juez de Control vinculó a proceso a los imputados, les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, obtuvo auto de vinculación a proceso contra Deriam "N" y Víctor "N", por su probable participación en los delitos de robo de vehículo del servicio de transporte federal de carga, secuestro exprés, asociación delictuosa y portación de equipos que bloquean las señales de comunicación.

En el municipio de Calpulalpan, elementos de la Guardia Nacional fueron interceptados por una persona que les manifestó que momentos antes, dos personas le habían robado su tractocamión y lo habían privado de la libertad, pero logró escapar y les solicitó ayuda para poder identificar su vehículo.

Los policías localizaron la unidad y le marcaron el alto, pero los dos sujetos, al notar la presencia policiaca, intentaron darse a la fuga en terrenos de labor, siendo detenidos metros adelante.

Al practicar una revisión, las autoridades localizaron dos inhibidores de señales de comunicación, motivo por el cual fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien inició la carpeta de investigación correspondiente.

Detienen a dos adultos y un menor de edad por robo a comercio y de vehículo en Puebla

El pasado 27 de enero fueron detenidos tres sujetos, entre ellos un menor de edad, por presunto robo a comercio y de vehículo en la colonia San Rafael Oriente de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Policía de la Ciudad fueron alertados respecto de un robo a comercio con violencia en la colonia San Rafael Oriente, logrando identificar una camioneta de reciente modelo la cual robaron para huir del lugar.

Roban Camioneta y Secuestran a Conductor en San Pablo del Monte, Tlaxcala

Los uniformados dieron alcance a la unidad, los probables responsables descendieron de la misma corriendo, por lo que después de una persecución lograron detener a Oscar “N”, de 28 años de edad; Abraham “N”, de 21 años de edad, y a un adolescente; a quienes se les aseguró un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular.

