Corte Suprema de EUA Restablece Acceso a Píldora Mifepristona para Abortar

La Corte Suprema de Estados Unidos restableció este lunes 4 de mayo de 2026 el acceso a la píldora mifepristona, al bloquear el fallo de un tribunal inferior que amenazaba con trastocar una de las principales formas en que se practican abortos en todo el país.

La orden firmada por el juez Samuel Alito permite temporalmente que las mujeres que buscan interrumpir su embarazo obtengan la píldora en farmacias o por mensajería, sin una visita presencial al médico.

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Esas prácticas se permitieron varios años hasta que un tribunal federal de apelaciones impuso nuevas restricciones la semana pasada.

La orden más reciente seguirá vigente durante otra semana mientras ambas partes responden y el máximo tribunal considera el asunto con mayor detenimiento.

La mayoría de los abortos se realizan con píldoras

La mayoría de los abortos en Estados Unidos se logran mediante medicamentos. Algunos estados gobernados por demócratas tienen leyes que buscan brindar protección legal a quienes recetan los fármacos vía remota a pacientes en estados con prohibiciones.

Esas recetas han amortiguado el impacto de las prohibiciones del aborto que la mayoría de los estados gobernados por republicanos buscan cumplir desde que en 2022 la Corte Suprema anuló el fallo Roe vs. Wade que reconocía desde 1973 el derecho constitucional al aborto.

Un informe reciente sugirió que, en los 13 estados donde el procedimiento está prohibido en todas las etapas del embarazo, el año pasado más mujeres lograron abortar con píldoras recetadas por telesalud que viajando a otros estados.

Luisiana demandó para revertir las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre cómo puede recetarse la mifepristona, al sostener que la política socava la prohibición vigente allí. El caso también cuestionó la inocuidad del fármaco, que fue aprobado hace 25 años y que en repetidas ocasiones ha sido considerado inocuo y eficaz por científicos de la FDA.

Esa demanda es la más avanzada entre varios esfuerzos de opositores al aborto para restringir el acceso a la mifepristona.

Con información de: AP

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