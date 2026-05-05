Estados Unidos Plantea Atacar al Narco con Operativos Conjuntos en México.

El gobierno de Estados Unidos delineó su estrategia contra las drogas y planteó operativos conjuntos con México y el uso de militares para atacar a las bandas del narcotráfico más allá de su territorio porque representan una amenaza a su seguridad nacional.

En un documento de 195 páginas, Washington estableció los objetivos para enfrentar a facciones delictivas que el presidente Donald Trump designó como grupos terroristas extranjeros desde el año pasado, debido a las miles de muertes por sobredosis que causan en su país.

"Esta designación no es meramente simbólica; es un detonante estratégico que replantea el enfoque del Gobierno de Estados Unidos, pasando de un problema tradicional de aplicación de la ley a una amenaza a la seguridad nacional", se indicó.

En esencia, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) busca combatir a los cárteles mexicanos pasando de un enfoque policial y judicial, estalecidos en los Títulos 18 y 21 del Código de Estados Unidos, a uno más amplio que incluye a las Fuerzas Armadas en un contexto de guerra, involucrando facultades bajo los Títulos 10 y 50.

"Este cambio proporciona nuevas y ampliadas facultades para atacar la totalidad de estas redes, incluidos sus sistemas de apoyo financiero y logístico, utilizando todas las capacidades del gobierno de Estados Unidos, incluyendo herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas", agrega la ONDCP.

El documento explica que se van a combatir a los grupos criminales no solo quitándoles drogas, sino usando el tráfico de estupefacientes como la principal forma de entender cómo operan, rastreando toda la red, desde quién dirige, cómo mueven dinero, cómo transportan la droga, y quién los ayuda a hacerlo.

La idea es que, al atacar esa parte, se puede descubrir y desmantelar toda la organización, incluyendo su liderazgo, sus redes financieras, su logística y a los funcionarios corruptos que facilitan sus operaciones.

Asimismo, destaca que el vecino país del norte ya no quiere solamente frenar las drogas en la frontera con México, sino desmantelar directamente a las organizaciones criminales con una estrategia que contempla más de 10 agencias, entre ellas el FBI, el Pentágono, la Comunidad de Inteligencia, el Tesoro y el Centro Nacional de Contraterrorismo.

Sin embargo, remarca que sus operaciones serán bajo una cooperación sólida con "esfuerzos diplomáticos", lo que descartaría acciones unilaterales.

¿Qué busca fortalecer EUA con México?

En la línea de acción 3.1, la ONDCP detalló qué tipo de coordinación bilateral busca con México a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa.

Aunque subrayó la necesidad de programas de capacitación, el trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera y la recopilación de información conforme a la Ley de Secreto Bancario, indicó que apoyará en operativos conjuntos contra el narco. Esto abre un margen amplio para suponer que esas acciones serán en suelo mexicano.

"Asegurar una cooperación sólida, sostenida y medible del gobierno de México en la identificación y desmantelamiento de las TCO (Organización Criminal Transnacional) y FTO (Organización Criminal Extranjera) que operan en su territorio", se indicó sobre los objetivos.

"Esto incluye fortalecer la coordinación bilateral frente a amenazas transnacionales mediante programas de desarrollo de capacidades para autoridades mexicanas de seguridad y justicia, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas", se apuntó.

México ha reiterado que cualquier colaboración con Estados Unidos será bajo el respeto irrestricto a la soberanía sin que agentes extranjeros operen en territorio nacional.

En su estrategia, Estados Unidos dijo que condicionará el apoyo a su socio del sur, siempre y cuando proporcione resultados en la detención y extradición de delincuentes.

"Esta asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas para detener, procesar y extraditar a líderes de FTO, así como para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas", agregó.

Lo anterior se da en un contexto en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha retrasado la detención provisional del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más, acusados la semana pasada de nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores argumentaron que Estados Unidos no proporcionó pruebas sólidas en su solicitud y le demandaron que las proporcione para analizar la viabilidad de esos arrestos.

Historias recomendadas:

ASJ