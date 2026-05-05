¿El Hantavirus Se Contagia de Persona a Persona? Suman 7 Casos a Bordo de Crucero de Lujo

Ha subido a siete el número de posibles casos de hantavirus a bordo del crucero de lujo MV Hondius. Dos de estos casos han sido confirmados, mientras que cinco más están bajo sospecha. ¿Este peligroso virus se contagia de persona a persona?

El hantavirus se contagia principalmente a través de heces de roedores hacia los humanos y provoca severas infecciones respiratorias , así como fiebre hemorrágica acompañada de daño renal.

se contagia principalmente a través de heces de roedores hacia los humanos y provoca severas , así como fiebre hemorrágica acompañada de daño renal. 147 personas permanecen atrapados en el crucero de lujo.

permanecen atrapados en el crucero de lujo. El Ministerio de Salud de España anunció que acogerá al crucero MV Hondius en las Islas Canarias y que actualmente está detenido frente a las costas de Cabo Verde.

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Último informe de la OMS sobre hantavirus sube a 7 el número de contagios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en su informe más reciente que subió a siete el número de posibles contagios a bordo del crucero HV Hondius. De estos, dos casos han sido confirmados y cinco más están bajo sospecha.

Hasta el momento han fallecido tres personas, un matrimonio de nacionalidad neerlandesa y un hombre de origen alemán. La OMS señaló que una persona más está en estado crítico, mientras que otras tres tienen síntomas leves. El paciente en estado crítico desembarcó en Sudáfrica, donde se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos.

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La empresa turística neerlandesa Oceanwide Expeditions anunció que dos enfermos serían evacuados a través de aeronaves especializadas. En un comunicado la compañía dueña del crucero de lujo señaló:

“La evacuación médica de dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, así como de la persona que estuvo en contacto estrecho con el pasajero que falleció el 2 de mayo, se llevará a cabo mediante dos aeronaves especializadas, que se encuentran en ruta hacia Cabo Verde”.

Cabe recordar que Cabo Verde no permitió que atracara el navío, por lo que tendrá que continuar su ruta hacia las Islas Canarias, que se encuentran en las costas de África occidental. El Ministerio de Salud de España anunció que recibirá el barco dentro de tres o cuatro días a petición de la OMS.

¿Se contagia de persona a persona el hantavirus?

Los hantavirus son una familia de virus cuyo repositorio natural se encuentra en los roedores. Ratones y ratas son los propagadores clásicos. El virus es capaz de producir una enfermedad respiratoria grave, así como una fiebre hemorrágica acompañada de daño renal.

Los primeros síntomas del hantavirus pueden confundirse fácilmente con los de la influenza, lo que dificulta su diagnóstico. No obstante, una gran parte de los contagiados requerirán intubación, suministro de oxígeno o diálisis a medida que la infección se recrudezca.

No existe una cura contra el hantavirus, tampoco una vacuna. En Asia se emplea una vacuna que previene el síndrome renal producido por la infección, pero esta no impide el contagio ni protege contra los síntomas respiratorios.

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Cabe señalar que los contagios entre humanos de hantavirus no son comunes. Se le considera una infección zoonótica, pues el contagio casi siempre suele provenir de roedores.

No obstante, hay una variante del hantavirus, conocida como Andes, que reporta más frecuentemente contagios entre personas. Este dato ha llamado la atención de investigadores, pues el MV Hondius pasó por Sudamérica.

Con información de EFE, AFP y Reuters

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