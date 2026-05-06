Detienen a 10 Personas en Culiacán, Sinaloa, con Droga, un Arma de Fuego y Equipo Diverso

Elementos del Ejército Mexicano llevaron a cabo la detención de 10 personas en la colonia Infonavit Humaya, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante un operativo reciente en ese sector.

De acuerdo con la información oficial, durante la intervención también se logró el aseguramiento de un arma corta, un cargador abastecido con 20 cartuchos, así como diversas dosis de droga.

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Localizaron 14 teléfonos celulares

En el lugar, las autoridades localizaron además 14 teléfonos celulares, equipo de cómputo y una motocicleta, los cuales fueron puestos bajo resguardo como parte de las evidencias.

Tanto las personas detenidas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de definir su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.

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Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el tipo de droga asegurada.

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