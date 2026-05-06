Detienen a 10 Personas en Culiacán, Sinaloa, con Droga, un Arma de Fuego y Equipo Diverso
N+
El Ejército Mexicano detuvo a 10 personas en Culiacán; aseguraron droga, un arma, celulares y equipo de cómputo en Infonavit Humaya.
COMPARTE:
Elementos del Ejército Mexicano llevaron a cabo la detención de 10 personas en la colonia Infonavit Humaya, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante un operativo reciente en ese sector.
De acuerdo con la información oficial, durante la intervención también se logró el aseguramiento de un arma corta, un cargador abastecido con 20 cartuchos, así como diversas dosis de droga.
Te podría interesar: Ciudadanos Realizan ‘Carnita Asada por la Paz’ tras Licencia de Rubén Rocha Moya en Culiacán
Localizaron 14 teléfonos celulares
En el lugar, las autoridades localizaron además 14 teléfonos celulares, equipo de cómputo y una motocicleta, los cuales fueron puestos bajo resguardo como parte de las evidencias.
Tanto las personas detenidas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de definir su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el tipo de droga asegurada.
Historias recomendadas: