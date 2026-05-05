¿De Qué Acusa EUA al Senador de la República Enrique Inzunza Cázarez?

Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano por el estado de Sinaloa, es investigado por autoridades estadounidenses, presuntamente, por vínculos con el narcotráfico; estas son todas las acusaciones.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señaló el 29 de abril al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios más, entre ellos, Inzunza Cázarez, de diversos cargos relacionados con actividades relacionadas con organizaciones criminales.

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El Departamento de Seguridad de Estados Unidos, refiere que todas las personas investigadas no sólo ignoraron las actividades del Cártel de Sinaloa, grupo criminal considerado como terrorista por aquella nación, sino que también usaron recursos del Estado para facilitar sus operaciones.

Entre ellas destacan, la facilidad para llevar a cabo el tráfico de fentanilo y otras drogas, protección a la facción de “Los Chapitos” frente a sus rivales, así como el control político del estado.

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¿De qué acusa EUA a Enrique Inzunza Cázarez?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala que el senador Enrique Inzunza Cázarez está presuntamente vinculado con actos sumamente graves, por lo que se podría considerar una pieza clave en la protección hacia “Los Chapitos”, facción perteneciente al Cártel de Sinaloa.

En ese sentido, las autoridades estadounidenses refieren que supuestamente usó su poder político primero cuando era Secretario General de Gobierno de Sinaloa (2021-2024) y luego como Senador para facilitar la entrada de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos.

También es acusado por presuntamente poseer armas de fuego y dispositivos destructivos con la finalidad de proteger la operación del narcotráfico.

Otro de los señalamientos en contra de Enrique Inzunza Cázarez por Estados Unidos, es la supuesta filtración de inteligencia, es decir, que presuntamente proporcionó información sensible sobre operativos de las fuerzas de seguridad y militares a los líderes del cártel para que pudieran evadir capturas.

La Fiscalía Estadounidense, apunta a que Enrique Inzunza Cázarez formaba parte de una “arquitectura de captura institucional”, con supuestos encuentros con líderes de “Los Chapitos”, apoyo político a cambio de sobornos. Además, era brazo derecho del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

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EPP