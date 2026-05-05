Ciudadanos Realizan ‘Carnita Asada por la Paz’ tras Licencia de Ruben Rocha Moya en Culiacán

Hoy en punto de las 6:00 de la tarde varios ciudadanos se reunieron frente al Ayuntamiento de Culiacán para realizar una ‘Carnita Asada por la paz’ tras la licencia solicitada por Ruben Rocha el pasado 1 de Mayo de 2026 para dejar el cargo de gobernador de Sinaloa luego de ser acusado por presuntos delitos ligados a narcotráfico por autoridades de Estados Unidos y la licencia del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil por mismos señalamientos.

Alrededor de 100 personas llegaron al centro de la ciudad para degustar de diversos cortes, además se pudo observar presencia de representantes de cámaras empresariales y músicos.

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¿Qué se sabe del caso de Rubén Rocha Moya y los funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos?

Rubén Rocha Moya y nueve personas más fueron acusados por la Fiscalía Sur de Nueva York en Estados Unidos por los siguientes presuntos delitos:

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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