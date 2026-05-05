¿Dónde Está Rubén Rocha Moya Luego de Pedir Licencia Como Gobernador?

Rubén Rocha Moya, quien el viernes pasado pidió licencia para dejar el cargo de gobernador de Sinaloa, vivía en un exclusivo fraccionamiento en Culiacán, pero al paso de los días persiste la incertidumbre sobre su paradero, luego de ser acusado de nexos con el narcotráfico por autoridades de Estados Unidos.

El morenista residía en el sector La Isla Musalá, en la capital de la entidad. Al menos, ahí es donde se dice que tiene una de sus casas.

Ascensión Reyes, trabajador de limpia, dijo que conoce el domicilio de Rocha Moya en Badiraguato, tierra que lo vio nacer a él y al capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, así como al senador Enrique Inzunza Cázares, acusado en la misma causa que el gobernador con licencia.



“Yo lo conozco en televisión y sé dónde vive en Badiraguato, también", contó a N+.

-¿Ahí tiene otra casa?, se le preguntó.

"Sí, pues en donde nació. Estas privadas son de mucho lujo, pues si tiene broncas la verdad, a lo mejor ni vive ahí ya", anticipó.

En uno de los tres puntos de ingreso de Privada Banus 360, elementos militares y patrullas de la policía local montaron vigilancia intermitente.

Video: Rubén Rocha Moya: ¿Dónde Está? Se Desconoce el Paradero del Gobernador con Licencia.

Lo cuidan militares

Autoridades federales informaron que desde que Rubén Rocha Moya pidió licencia al cargo, el pasado 1 de mayo, elementos militares fueron asignados a su protección personal, aunque no se tiene la certeza de que continúe en Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que sigue en la entidad, pero no tenía más datos.

"Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa, sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa", dijo al acudir a Culiacán este lunes, donde se reunió con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.

"Se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad, no es ningún dispositivo grande, son pocos elementos", añadió.

En el fraccionamiento privada Banus 360 el acceso vehicular es controlado por casetas de vigilancia.

Quienes frecuentan la zona, aseguran que el gobernador con licencia ingresa y sale del fraccionamiento en distintos vehículos, por lo que muy pocas veces ha sido visto.

-¿Qué opina de que esté ligado con el cartel de Sinaloa?, se le preguntó a Ascensión Reyes.

"No pues eso es negocio de él, si tiene que ver con eso hay dinero de por medio", dijo.

Hay quien dice que Rocha Moya pudiera estar en su rancho en Batequitas, Badiraguato, a 60 kilómetros de Culiacán, a donde no es fácil llegar por motivos de seguridad. Él no ha salido a aclarar algo más y se desvaneció de la escena pública.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Guerrero

ASJ