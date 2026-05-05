¿Quién es Diana Toro, Presunta Operadora del Cártel de Sinaloa Detenida en Canadá?

Diana Toro Díaz fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Montreal-Trudeau, en Canadá. La presunta operadora financiera del Cártel de Sinaloa habría intentado viajar con una identidad falsa. Te contamos quién es y cuál es su papel dentro de la organización criminal.

Noticia relacionada: Cae en Colombia 'Alex', Sujeto Clave Para el Cártel de Sinaloa en el Tráfico de Fentanilo

La detención fue dada a conocer por la cadena televisiva en francés TVA Nouvelles. El equipo de investigación de la cadena de Quebec dio a conocer que Diana Toro Díaz fue detenida al aterrizar en Canadá la semana pasada.

La presunta operadora del Cártel de Sinaloa, que intentó ingresar con un nombre falso, contaba con una denuncia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). El medio canadiense señaló que Diana Toro habría viajado a Quebec varias veces en los últimos años, siempre con identidades falsas.

Video: Gobernador de Sinaloa Acusado de Colaborar con Cartel de Sinaloa

Actualmente la presunta operadora del Cártel de Sinaloa permanece detenida. Cabe señalar que el gobierno canadiense no ha revelado más detalles sobre la detención.

¿Quién es Alejandro Flores Cacho, marido de Diana Toro e integrante del Cártel de Sinaloa?

Diana Toro Díaz es esposa de Alejandro Flores Cacho, considerado líder de operaciones aéreas del Cártel de Sinaloa. En 2010, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como narcotraficantes extranjeros a Alejandro Flores Cacho, así como a 12 empresas y otros 16 miembros de su red, en México y Colombia.

En el informe se lee que la designación del piloto aviador como narcotraficante atendía a la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico Extranjero (Ley Kingpin):

“Alejandro Flores Cacho, piloto de profesión, controla una red multinacional de transporte de drogas en coordinación con Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García, miembros del Cártel de Sinaloa, quienes ya habían sido identificados por el Presidente como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin”.

Aquel informe del Departamento del Tesoro también indicaba que Diana Toro Díaz era parte de la red financiera de Flores Cacho a través de múltiples empresas fachada, como eran un rancho ganadero, una empresa de electrónica y una tienda de artículos de oficina:

“La red de colaboradores financieros de Flores Cacho incluye a su esposa, Diana Lorena Toro Díaz, y a su hermano, Javier Flores Cacho”.

Historias recomendadas: