Policías de EUA en Caballo Detienen a 13 Migrantes en Desierto de Sonora; Uno Ligado a un Cártel

Elementos de la Policía montados a caballo de la patrulla Fronteriza de Nogales, Arizona, detuvieron a 13 personas que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos por el desierto de Sonora.

El Jefe de la Patrulla Fronteriza de Nogales Michael W. Banks, confirmó que las 13 personas intentaron entrar de manera ilegal por el desierto de Sonora, por lo que tuvieron que comenzar una persecución.

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Agents from the Nogales Border Patrol Station apprehended 13 illegal aliens attempting to cross illegally in the remote Sonoran Desert. Among them, one Mexican national was identified as having ties to the Sinaloa Cartel.



Our message is clear: If you cross illegally, you will… pic.twitter.com/vcbjUI724f — Chief Michael W. Banks (@USBPChief) May 1, 2026

Además, informó que entre los detenidos se encuentra una persona de nacionalidad mexicana, quien fue identificado por tener vínculos con el cártel de Sinaloa.

También se difundió un video en su cuenta oficial donde se ve como los elementos de la Patrulla Montada de Arizona persiguen y detienen a una de estas trece personas migrantes.

Michael W. Banks aseguró que el mensaje de la patrulla fronteriza a la sociedad es claro, si alguien cruza de manera ilegal a los Estados Unidos será detenido, procesado y deportado.

@n.mas Michael W. Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza, difundió un video de la detención de un migrante ilegal por agentes a caballo en Nogales, Arizona. En la publicación de redes sociales, detalló que se aprehendieron a 13 migrantes ilegales, uno de ellos, presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa. #viralnmás #patrullafronteriza #arizona #migrantes ♬ tension(1397163) - TrickSTAR MUSIC

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