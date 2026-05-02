Inicio Tamaulipas Colapsa Restaurante por Fuerte Oleaje en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas

Colapsa Restaurante por Fuerte Oleaje en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas

|

N+

-

Restaurante colapsa en Playa de Matamoros, Tamaulipas por fuerte oleaje.

Colapsa Restaurante en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas

Colapsa Restaurante en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

COMPARTE:

El restaurante Marisco Costa Azul, ubicado en la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, terminó colapsando esto aparentemente debido al fuerte oleaje registrado en la zona.

Minutos antes de que ocurriera el accidente, visitantes habían grabado que los barrotes debajo del restaurante habían comenzado  a desprenderse y terminó cayendo la estructura del lugar.

Noticia relacionada: Mujer Da a Luz en su Casa en Matamoros; Paramédicos Cruz Roja Asisten el Parto

Autoridades realizan operativo en la zona tras colapso

Tras registrarse el colapso acudieron unidades de Bomberos y paramédicos de Protección Civil, así como Cruz Roja y la MARINA , quienes se encuentran realizando labores de inspección y resguardo.

Personal del restaurante se encontraba en el interior cuando sucedió el accidente ,pero afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad y fueron atendidas en el lugar.

Historias recomendadas:

Accidentes
Inicio Tamaulipas Colapsa restaurante en playa bagdad en matamoros tamaulipas