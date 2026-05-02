Colapsa Restaurante por Fuerte Oleaje en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas

El restaurante Marisco Costa Azul, ubicado en la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, terminó colapsando esto aparentemente debido al fuerte oleaje registrado en la zona.

Minutos antes de que ocurriera el accidente, visitantes habían grabado que los barrotes debajo del restaurante habían comenzado a desprenderse y terminó cayendo la estructura del lugar.

Un restaurante colapsó en Playa Bagdad, Tamaulipas, aparentemente por el fuerte oleaje, lo que generó la movilización de servicios de emergencia para auxiliar a los personas que se encontraban al interior.



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Autoridades realizan operativo en la zona tras colapso

Tras registrarse el colapso acudieron unidades de Bomberos y paramédicos de Protección Civil, así como Cruz Roja y la MARINA , quienes se encuentran realizando labores de inspección y resguardo.

#VoceríaInforma



Autoridades de emergencia y auxilio atendieron el reporte del colapso de un restaurante ubicado en la Playa Bagdad, en Matamoros.



De manera preliminar, se informa que 15 personas fueron valoradas en el lugar por crisis nerviosas; no fue necesario su traslado a… pic.twitter.com/a2SV3jG2cV — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 2, 2026

Personal del restaurante se encontraba en el interior cuando sucedió el accidente ,pero afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad y fueron atendidas en el lugar.

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