Mujer Da a Luz en su Casa en Matamoros; Paramédicos Cruz Roja Asisten el Parto

La mañana de este miércoles 29 de abril de 2026, una mujer dio a luz a una niña al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Palmares de las Brisas, en Matamoros.

Tras el llamado de emergencia al 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato y brindaron atención prehospitalaria, asistiendo el nacimiento de la menor en el lugar.

Noticia Relacionada:

Posteriormente, tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas al Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”, donde ambas fueron reportadas en condición estable.

Nueva Vacuna para Embarazadas en México

La Secretaría de Salud informó, que se incluyó una nueva vacuna en el esquema de vacunación para mujeres embarazadas.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la dependencia, David Kershenobich, precisó que se trata de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Al informar sobre la Semana Nacional de Vacunación 2026 —que se prolongará todo el mes de mayo— expuso que la importancia de esta vacuna no solo es la protección de la madre, sino también de los niños.

“Hemos incluido una nueva vacuna, que está en disposición recientemente, y se ha incorporado ya a nuestro esquema de vacunación, que es la vacuna del Virus Sincitial Respiratorio. Esta vacuna se le aplica a las mujeres embarazadas entre la 32 y 36 semanas de embarazo”, manifestó.

Ante ello, el esquema de vacunación para mujeres embarazas será el siguiente:

Tétanos, difteria y tos ferina (Tdpa), >20 semanas de embarazo.

Influenza, en cualquier trimestre.

COVID-19, a partir del segundo trimestre de embarazo.

Virus Sincitial Respiratorio (VSR), entre la semana 32 a 36 de embarazo.

Historias Recomendadas: