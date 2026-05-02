Esta es la Lista de Fallecidos tras el Accidente en Amatlán de Caña, Nayarit
N+
Un accidente carretero ocurrido el 1 de mayo en Amatlán de Cañas, Nayarit, dejó varias personas fallecidas y lesionadas luego de la volcadura de un autobús procedente de Jalisco
COMPARTE:
Tras el accidente ocurrido el 1 de mayo en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, donde un autobús procedente de Jalisco volcó cuando se dirigía a un balneario de El Rosario, autoridades y usuarios en redes sociales han comenzado a identificar a algunas de las personas que perdieron la vida.
Noticia relacionada: Gobierno de Jalisco Apoyará a Familias de las Víctimas del Accidente en Nayarit
¿Quiénes son las víctimas mortales del accidente?
De acuerdo con publicaciones compartidas en redes sociales, así como información difundida en páginas de Facebook de colonias y reportes oficiales del gobierno de Nayarit, hasta el momento han sido identificadas las siguientes víctimas:
- Yolanda Flores
- Martha Gutiérrez, de casi 62 años
- Dulce
- Rosa
- Yolanda
- Alejandro Lozano Morales, de casi 47 años y originario de Guadalajara
- Mario Reyna Chávez
- Margarita Gutiérrez Villegas
- Paola Núñez Flores, de 33 años
Algunos de los nombres han sido localizados a través de publicaciones realizadas por familiares, amigos y usuarios de redes sociales, quienes compartieron fotografías de las víctimas junto con mensajes en los que afirman su fallecimiento. Asimismo, otros nombres aparecen en información oficial difundida por el gobierno de Nayarit.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que el gobierno de Jalisco asumirá los costos funerarios y de traslado de las personas fallecidas, así como la atención médica de las personas heridas.
Redacción N+ Guadalajara
Historias recomendadas: