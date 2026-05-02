Esta es la Lista de Fallecidos tras el Accidente en Amatlán de Caña, Nayarit

Tras el accidente ocurrido el 1 de mayo en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, donde un autobús procedente de Jalisco volcó cuando se dirigía a un balneario de El Rosario, autoridades y usuarios en redes sociales han comenzado a identificar a algunas de las personas que perdieron la vida.

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¿Quiénes son las víctimas mortales del accidente?

De acuerdo con publicaciones compartidas en redes sociales, así como información difundida en páginas de Facebook de colonias y reportes oficiales del gobierno de Nayarit, hasta el momento han sido identificadas las siguientes víctimas:

Yolanda Flores

Martha Gutiérrez, de casi 62 años

Dulce

Rosa

Yolanda

Alejandro Lozano Morales, de casi 47 años y originario de Guadalajara

Mario Reyna Chávez

Margarita Gutiérrez Villegas

Paola Núñez Flores, de 33 años

Algunos de los nombres han sido localizados a través de publicaciones realizadas por familiares, amigos y usuarios de redes sociales, quienes compartieron fotografías de las víctimas junto con mensajes en los que afirman su fallecimiento. Asimismo, otros nombres aparecen en información oficial difundida por el gobierno de Nayarit.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que el gobierno de Jalisco asumirá los costos funerarios y de traslado de las personas fallecidas, así como la atención médica de las personas heridas.

Redacción N+ Guadalajara

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