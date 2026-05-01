Emiten Alerta por Avistamiento de Tiburón de Cuatro Metros en Playa de Sonora

La Capitanía de Puerto de Bahía de Kino emitió un aviso a la comunidad marítima, ante el avistamiento de un tiburón, posterior al ataque que sufrió un joven buzo el domingo pasado, a 40 kilómetros de Santa Rosalía, Baja California Sur.

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En el informe se indica que el jueves 30 de abril, a las 8:20 horas, un grupo de pescadores reportó a las autoridades de Secretaría de Marina el avistamiento de un escualo, de aproximadamente 4 metros de longitud.

Los trabajadores del mar indicaron que el animal fue visto frente a la Isla del Tiburón, a la altura del lugar conocido como La Reyna, por lo que se emitió el aviso a la comunidad de pescadores y buzos.

Las coordenadas del punto reportado se ubican en un área de frecuente actividad pesquera, por lo que se exhorta a la comunidad marítima a mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por la Capitanía de Puerto.

Joven buzo sonorense sufre mordida de tiburón en un hombro

El domingo 24 de abril, un joven buzo de 24 años de edad, originario de Bahía de Kino, sufrió la mordida de un tiburón en un hombro, mientras realizaba actividades de pesca en aguas profundas, resultando con heridas de gravedad, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

El aviso fue emitido por la Capitanía de Puerto de Bahía de Kino como medida preventiva para evitar riesgos, también se pidió reportar de inmediato cualquier nuevo avistamiento de tiburones en la zona.

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Información de José Ponce N+