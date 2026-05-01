Mujer es Asesinada a Balazos Frente a Parque Público en Hermosillo

Una mujer de entre 25 y 30 años de edad fue asesinada a balazos la noche del jueves en el fraccionamiento Altares, al sur de Hermosillo, en un ataque directo perpetrado por un sujeto a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas sobre las calles Pedro Vega Ibarra y Francisco Meneses, frente a un parque público, donde testigos señalaron que la víctima aparentemente ya era esperada por el agresor, quien al verla caminar le disparó en repetidas ocasiones. Tras la agresión, el responsable dejó una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo criminal antes de huir del sitio.

El responsable logró escapar sin ser detenido

Elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, la mujer ya no contaba con signos vitales al momento de ser revisada.

El responsable logró escapar, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en el sector sin resultados positivos.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que Servicios Periciales procesó la escena para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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