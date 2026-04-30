Joven de 19 Años Fue Atacado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo

Un joven de 19 años resultó con lesiones de gravedad tras ser agredido a balazos la noche del miércoles, en un domicilio señalado como supuesto punto de venta de narcóticos, en la invasión Altares, al sur de la ciudad.

El ataque se registró alrededor de las 22:15 horas en la calle 24 final, en un callejón pegado al cerro, donde la víctima, identificada como Gerardo “N”, fue sorprendida por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

El domicilio fue identificado como presunto punto de venta de droga

De acuerdo con el reporte oficial, el afectado presentó una herida de bala en la región temporal izquierda del cráneo, así como otra en la pierna derecha, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia a un hospital.

En el lugar, específicamente en un callejón contiguo al inmueble, se localizaron seis casquillos percutidos de arma corta; además, autoridades indicaron que el domicilio es utilizado para la venta de droga, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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