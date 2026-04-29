Localizan Nueva Amenaza de Presunta Agresión Armada en Colegio Privado de Hermosillo

La mañana del miércoles fue localizado un mensaje con amenaza de tiroteo en un colegio privado, ubicado en la colonia Pitic, lo que generó la movilización de autoridades y el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte, recibido poco antes de las 08:00 horas en el 9-1-1, personal de seguridad del plantel, situado en las calles Justo Sierra y Salvador Alvarado, fue alertado por un alumno sobre un mensaje escrito en el baño de hombres del área de secundaria. Al verificar, se encontró la leyenda “tiroteo 30/04/26” en la pared de un inodoro.

Las actividades continuaron de manera normal en la secundaria

Tras el hallazgo, se realizó una revisión interna en coordinación con autoridades, sin que se detectaran riesgos para la comunidad escolar, por lo que las actividades continuaron de manera normal.

El caso fue turnado al Ministerio Público, que abrió una carpeta de investigación para identificar a quien realizó la amenaza.

Reportero: Roberto Bahena N+

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