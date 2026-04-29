Identifican Cuerpos de Padre e Hijo Desaparecidos en Empalme, Sonora

Un padre y su hijo, reportados como desaparecidos desde septiembre de 2024, fueron identificados entre los cuerpos hallados en fosas del panteón clandestino localizado en el ejido Felipe Ángeles, en el valle de Guaymas.

El colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme informó que, tras los análisis de ADN, se logró establecer que uno de los cuerpos pertenece a José Guadalupe Ávila Quiñonez, originario de Empalme, desaparecido el 15 de septiembre de 2024, así como el de su hijo, José Guadalupe Ávila Carreras, quien fue reportado como desaparecido el 17 de septiembre del mismo año.

Se espera identificar a otro familiar desaparecido en las mismas fechas

El colectivo indicó que los trabajos de identificación continúan en este sitio, considerado un panteón clandestino, donde hasta el momento se han identificado los restos de 14 personas y han sido entregados a sus familiares.

Asimismo, aún está pendiente la identificación de otro hijo, Juan Adiel, quien desapareció en las mismas fechas.

Han localizado 55 cuerpos en fosas clandestinas en Guaymas

El colectivo adelantó que será este jueves cuando se reanuden las jornadas de búsqueda en la zona del ejido Felipe Ángeles, con el apoyo de agrupaciones de otros municipios. En ese punto, las labores de rastreo han permitido el hallazgo de un total de 55 cuerpos, localizados tanto en fosas clandestinas como en superficie, pero se espera aumente la cantidad debido a las dimensiones del terreno.

Reportero: Roberto Bahena N+

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