Encuentran Cuerpo de Joven Asesinado a Balazos en Aguas del Canal Bajo en Cajeme

El cuerpo sin vida de un joven con impacto de bala en la cabeza fue localizado flotando en las aguas del Canal Bajo, en las inmediaciones de la calle Meridiano, entre Providencia y el ejido Tepeyac, al norte del Valle del Yaqui, en el municipio de Cajeme.

El hallazgo fue reportado poco después de las 13:30 horas del martes por personas que transitaban por el lugar, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Elementos del Departamento de Bomberos realizaron las maniobras para rescatar el cadáver del afluente.

La víctima no ha sido identificada; se trata de un hombre de complexión delgada, tez morena y edad aproximada entre 25 y 28 años, quien vestía ropa oscura y tenis blancos. Autoridades descartaron que presentara ataduras en extremidades.

El joven habría sido asesinado en otro lugar y no en el Canal Bajo

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven habría sido privado de la vida en otro sitio, ya que en el área no se localizaron casquillos percutidos. Por la rigidez del cuerpo, se estima que el homicidio ocurrió durante la noche del lunes.

El área fue acordonada por elementos policiacos, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el procesamiento de la escena. Tras su rescate, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la autopsia de ley.

Reportero: Roberto Bahena N+

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