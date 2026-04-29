Dejan Mensaje Sobre Presunta Amenaza Dirigida a Maestro en Secundaria Técnica #17 de Hermosillo

Dos nuevas amenazas de agresiones armadas fueron detectadas el martes en planteles de nivel secundaria en Hermosillo, con lo que la cifra acumulada en la entidad asciende al menos a 26 incidentes en instituciones educativas de distintos niveles.

Uno de los casos se registró en la Secundaria Técnica número 17, ubicada en la colonia Paseos del Pedregal segunda etapa, al norponiente de la ciudad, donde personal del plantel localizó alrededor de las 19:40 horas un mensaje escrito en el baño de mujeres con amenazas dirigidas de forma directa a un maestro.

En dicho mensaje, además se hacía referencia a un grupo criminal que opera en la entidad, lo que genera contraste con los casos que se habían presentado, pues era de manera general, a excepción de un hecho presentado en una secundaria de Nogales donde se amenazaba a alumnos en específico y en este nuevo caso a una sola persona.

Encuentran amenaza de presunta agresión armada en secundaria de Hermosillo

De manera previa, ocurrió otro en la Secundaria Técnica número 57, situada sobre la avenida De los Yaquis, entre Ángel Arreola y Vicente Mora, en la colonia Camino Real, donde cerca de las 10:30 horas se detectó otra advertencia sobre una posible agresión armada en el plantel.

De acuerdo con el recuento de casos, este tipo de amenazas se han registrado también en primarias y preparatorias, pero principalmente en secundarias del estado, generando preocupación entre autoridades educativas y de seguridad.

Reportero: Roberto Bahena N+

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