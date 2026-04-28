Investigan Agresión a Perro Llamado "Toto" en Navojoa, Sonora

El Ayuntamiento de Navojoa denunció un presunto caso de maltrato animal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, situación que quedó registrada en un video difundido a través de redes sociales.

Jorge Alberto Elías Retes, alcalde de Navojoa, informó que las autoridades investigan una agresión contra un perro llamado "Toto", en una vivienda de la colonia Las Villas.

Aún no se detiene al presunto reponsable de la agresión al can

En el material difundido se observa a un hombre ingresar a un domicilio y golpear al animal en repetidas ocasiones con un palo, dejándolo herido, para luego retirarse del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la detención del presunto responsable de la agresión en contra del can.

El alcalde también señaló que está informado sobre la existencia de otro video en el que se observa a un niño siendo perseguido por la mascota, lo que presuntamente habría motivado la agresión hacia el perro por parte del padre del menor.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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