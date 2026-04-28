Hombre Lesionado a Balazos en un Domicilio de la Colonia Unión de Ladrilleros de Hermosillo

Un hombre joven, del cual no se ha revelado su identidad, resultó lesionado la tarde del martes, luego de ser agredido a balazos cuando se encontraba en el interior de un domicilio al norponiente de la ciudad de Hermosillo.

La agresión se registró alrededor de las 14:00 horas, en las calles Pedro Ascencio y República de Panamá, de la colonia Unión de Ladrilleros, en el mismo sitio donde hace un par de meses se había presentado una agresión armada con otra persona lesionada.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública como primeros respondientes, quienes al llegar encontraron al afectado tendido en el interior del domicilio, casi en la puerta de entrada de la vivienda.

El hombre resultó con al menos 3 balazos en el cuerpo

Al verlo lesionado pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar inmovilizaron al afectado con una camilla rígida para su posterior traslado a un hospital, a donde fue llevado con por lo menos tres impactos de bala, con pronóstico reservado.

Asimismo, arribaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, además de personal de Servicios Periciales para el procesamiento de la zona, en búsqueda de indicios que ayuden en las investigaciones, dado a que él o los perpetradores se dieron a la fuga sin ser detenidos.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR