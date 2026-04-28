Encuentran Amenaza Contra el SAT en Baños del Centro de Gobierno en Hermosillo, Sonora

Un mensaje de amenaza encontrado en los baños del Centro de Gobierno generó una movilización policial en las inmediaciones de varias dependencias federales ubicadas en Proyecto Río Sonora.

Alrededor del mediodía de este martes, se reportó el hallazgo de un cartel encontrado en el baño de hombres del tercer piso del ala norte en el Edificio México del Centro de Gobierno, ubicado en Comonfort y Cultura.

La amenaza fue dirigida al SAT

El reporte fue realizado por un guarda de seguridad que al entrar al baño encontró el papel pegado al espejo del área de lavabos, con un mensaje dirigido al Servicio de Administración Tributaria.

Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte como primera autoridad respondiente, dando aviso al Ministerio Público para iniciar con las indagatorias y esclarecer el caso.

Mientras tanto, el área del baño quedó acordonada para los trabajos periciales, sin suspender las actividades del Centro de Gobierno.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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