Sujeto es Asesinado a Balazos Dentro de Taller Mecánico en Hermosillo

Un mecánico perdió la vida la noche del martes luego de ser atacado a balazos al interior de un taller ubicado en la colonia Las Villas, al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Villa del Canal y Villa Linda, donde la víctima, identificada como Gilberto “N”, de 39 años, fue agredida por sujetos armados que viajaban en un automóvil gris oscuro. De acuerdo con el reporte, el hombre presentó múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax, abdomen y muñeca derecha.

Sujeto asesinado contaba con antecedentes por corrupción de menores

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la AMIC, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. El lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

En la escena del crimen, peritos localizaron casquillos percutidos calibre .40, mientras que los presuntos responsables, entre ellos un hombre que vestía playera blanca, lograron huir del lugar. Autoridades indicaron que el caso se investiga como delito del fuero federal, y se documentaron antecedentes de la víctima por corrupción de menores.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR