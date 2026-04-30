Joven Detenido en Motocicleta con Reporte de Robo en Hermosillo

Un joven que circulaba en una motocicleta con reporte de robo reciente, fue detenido la noche del miércoles cuando circulaba a exceso de velocidad en calles de la colonia San José de Minas, al surponiente de la ciudad de Hermosillo.

Se trata de Ángel Alberto “N”, de 27 años de edad, quien fue asegurado alrededor de las 20:20 horas en el cruce de las calles Francisco Huerta Hoyos y Rubén Blanco, cuando se desplazaba en la unidad.

La motocicleta fue reportada como robada en colonia Villa de Seris en Hermosillo

La motocicleta, de la marca Italika, línea FT125, modelo 2025 y color negro, había sido reportada como robada el lunes 27 de abril pasado, en las calles Balderrama e Hidalgo, en la colonia Villa de Seris, cercana al sector donde fue localizada.

El detenido y la motocicleta fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo activo y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

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