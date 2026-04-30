Sujeto es Sentenciado a 188 Años de Prisión por Feminicidio y Homicidio Infantil en Sonora
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Luego de ser declarado como culpable por los delitos de feminicidio y homicidio infantil, un sujeto fue sentenciado a 188 años de prisión y más de 1 millón de pesos como multa económica.
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Un juez dictó sentencia condenatoria de 188 años, un mes y quince días de prisión en contra de Iván Ernesto “N”, de 47 años de edad, por los delitos de feminicidio y homicidio infantil, en número de dos, ocurridos en Puerto Peñasco.
La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que las víctimas son Irlanda Rocío “N”, de 42 años de edad, así como una niña y un niño, de 3 y 10 años de edad, respectivamente, cuyas identidades se mantienen en resguardo.
Además de la sentencia en prisión deberá pagar una multa de más de 1 millón de pesos
Un informe de la Fiscalía establece que, además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá cubrir una multa de 1 millón 398 mil pesos y el pago por daño moral de 471 mil pesos.
Los hechos ocurrieron el 11 de mayo de 2024, en un domicilio de la colonia López Portillo, donde el agresor, aprovechando la relación de confianza con la víctima adulta, ejerció violencia extrema y sistemática en su contra y en perjuicio de los menores.
Reportero: José Ponce N+
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JGMR