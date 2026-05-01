El Cuerpo de un Hombre Fue Encontrado Atado de Pies y con Signos de Violencia en Hermosillo

Un hombre sin vida, con signos de violencia, atado de pies y manos, fue localizado la noche del jueves en la colonia El Apache, al surponiente de Hermosillo, luego de que presuntamente fuera arrojado desde un vehículo en movimiento.

El hallazgo se registró alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Cochise y Apache Norte, donde vecinos reportaron a una persona tirada sobre la vía pública. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, junto con paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima, un masculino no identificado de entre 30 y 35 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del hombre presentaba heridas de balazos y con signos de violencia

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego y se encontraba maniatado con alambres, lo que refuerza la línea de investigación por homicidio calificado.

El área fue acordonada por las autoridades mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena en busca de indicios. Posteriormente, el Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado para la necropsia de ley.

Hasta el momento no hay personas detenidas y se desconoce la identidad de los responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

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