Cae en Colombia 'Alex', Sujeto Clave Para el Cártel de Sinaloa en el Tráfico de Fentanilo
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Colombia detuvo a Jorge Espinoza Peña, alias 'Alex', mexicano señalado como operador clave del Cártel de Sinaloa en rutas de fentanilo, con fines de extradición a EUA.
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Un operativo conjunto entre la Policía de Colombia, la Fiscalía General de ese país y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos derivó este lunes en la captura del ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña, alias 'Alex', en territorio colombiano.
La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) confirmó el arresto en redes sociales. De acuerdo con la dependencia, la detención tiene fines de extradición hacia Estados Unidos, nación que lo requiere por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.
El perfil del mexicano que el FBI quería en sus manos
- Identificado como Jorge Espinoza Peña, alias 'Alex'
- Nacionalidad mexicana
- Señalado como pieza clave del Cártel de Sinaloa
- Requerido por Estados Unidos para extradición
- Vinculado al tráfico de drogas sintéticas y fentanilo
Para las autoridades, 'Alex' no era un operador menor. La DIJIN lo señala como un facilitador de la expansión delictiva transnacional del cártel, con un rol directo en el fortalecimiento de rutas para el trasiego de drogas sintéticas y fentanilo hacia el mercado estadounidense.
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CT