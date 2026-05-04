Cae en Colombia 'Alex', Sujeto Clave Para el Cártel de Sinaloa en el Tráfico de Fentanilo

Un operativo conjunto entre la Policía de Colombia, la Fiscalía General de ese país y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos derivó este lunes en la captura del ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña, alias 'Alex', en territorio colombiano.

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) confirmó el arresto en redes sociales. De acuerdo con la dependencia, la detención tiene fines de extradición hacia Estados Unidos, nación que lo requiere por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

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El perfil del mexicano que el FBI quería en sus manos

Identificado como Jorge Espinoza Peña, alias 'Alex'

Nacionalidad mexicana

Señalado como pieza clave del Cártel de Sinaloa

Requerido por Estados Unidos para extradición

Vinculado al tráfico de drogas sintéticas y fentanilo

Para las autoridades, 'Alex' no era un operador menor. La DIJIN lo señala como un facilitador de la expansión delictiva transnacional del cártel, con un rol directo en el fortalecimiento de rutas para el trasiego de drogas sintéticas y fentanilo hacia el mercado estadounidense.

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CT