Esta tarde lunes 4 de mayo 2026, el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, dio avances de la investigación sobre el caso de Chihuahua, donde murieron en un accidente dos agentes de Estados Unidos, luego de haber acudido a un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en la sierra.

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El fiscal indicó que realizan diligencias de investigación sobre las declaraciones del Fiscal del Estado, César Jáuregui Moreno, quien presentó su renuncia el pasado 27 de abril.

Durante su conferencia de renuncia de la semana pasad, el entonce fiscal estatal reconoció "omisión" que vulneró los mecanismos de control respecto al operativo.

"Es mi deber reconocer que respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas extranjeras, que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros de información con la que contamos inicialmente(...) era inconsistente y ameritaba una investigación".

Destacó que con base en las investigaciones internas, hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas.

"Esa omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz".

50 personas declararán sobre el caso: FGR

El vocero de la FGR, señaló hoy que 50 personas que participaron en el operativo, en el que murieron dos agentes extranjeros, están siendo citadas para que sean entrevistadas.

También señaló que se recopilarán datos de prueba para seguir con las investigaciones, como la solicitud de diversos requerimeintos para conocer el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de los agentes fallecidos y las condiciones jurídicas previas que permitieron ese operativo.

Aseguró que la FGR investigará de manera exhaustiva lo ocurrido para aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la "posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional".

¿Qué pasó en Chihuahua?

El 19 de abril, luego de un operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, cuatro funcionarios murieron en un accidente, entre ellos dos agentes de Estados Unidos (presuntamente de la CIA), así como el director de la Agencia Estatal de Investigación. La polémica se dio luego de que el Gobierno Federal informara que no tenía conocimiento de dicho operativo con personal de EUA.

El accidente ocurrió en la madrugada, cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos.

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