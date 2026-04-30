Designan a Hermann Adrián Pérez Rico como Encargado de la AEI en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó la designación de Hermann Adrián Pérez Rico como encargado del Despacho de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cargo que asumirá bajo la coordinación del encargado del Despacho de la dependencia, Francisco Sáenz Soto.

De acuerdo con el comunicado oficial, Pérez Rico cuenta con una trayectoria de 18 años dentro de la corporación, donde se ha desempeñado como Agente Estatal Investigador especializado en el área criminal.

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El funcionario es licenciado en Criminalística y cuenta con formación en Derecho y Criminología, además de diversas certificaciones y capacitaciones en materia de seguridad, investigación y combate a delitos de alto impacto.

Trayectoria y formación en seguridad e investigación

Entre su preparación destacan cursos nacionales e internacionales en temas como secuestro, extorsión, delincuencia trasnacional y tácticas operativas, impartidos por instituciones como el FBI, la Policía Nacional de Colombia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Asimismo, ha participado en entrenamientos especializados en ciudades como Miami, Bogotá, Phoenix y El Paso, además de contar con certificaciones en tiro policial, análisis de escenas del crimen y formación táctica en seguridad pública.

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En su experiencia profesional, ha ocupado diversos cargos dentro de la Fiscalía, incluyendo funciones como coordinador en unidades de investigación de delitos patrimoniales, contra la familia, secuestro, extorsión y delitos contra la vida en la Zona Centro, así como responsabilidades regionales en la Agencia Estatal de Investigación tanto en la Zona Norte como en el Distrito Norte.

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